موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن بلغ 24 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وغادرته سفينتان ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة "HUSEYN JAVID "وجنسيتها مالطا، حيث يبلغ طولها 92 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية بالميناء.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.