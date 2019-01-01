الفلبين تدعو الصين إلى الربط بين ما تصرح به وما تفعله

دعا وزير الدفاع الفلبيني الصين، اليوم الثلاثاء، إلى الربط بين ما تصرح به وما تفعله فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، وذلك بعد أن قالت بكين إنها لن تطلق "الطلقة الأولى" لحل النزاعات الإقليمية هناك.



وأوضح وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، أن الصين لطالما أكدت للمجتمع الدولي أنها ملتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات، في محاولة لتهدئة التوترات والمخاوف.



وقال للصحفيين: "يقولون إنهم يريدون السلام في بحر الصين الجنوبي، ولكن ذلك لا يتطابق مع ما يفعلونه على أرض الواقع.. وإلى أن تتطابق أفعالهم مع ما يقولونه، فإن ما يقولونه سوف يكون موضعا للشك".



وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي- وهو ممر ملاحي رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية- بأكمله تقريبا، وتتنازع معها في ذلك الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.



وقال لورنزانا، في إشارة إلى الصين: "إنهم يقومون بإزعاج الناس منذ أن بدأوا الاستيلاء على الجزر هناك.. لذا، فحتى يتطابق سلوك الصينيين مع خطاباتهم، سوف يستمر تراجع الثقة لدى الفلبين".



من ناحية أخرى، قال تشاو جيان هوا، السفير الصيني في مانيلا، مساء أمس الاثنين، إن بكين تعزز قواتها العسكرية للدفاع عن نفسها ولحماية شعبها.



وفي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، قال السفير إن بكين ملتزمة بـ"سياسة التسوية السلمية" فى بحر الصين الجنوبي، لكن النزاع "لا يمكن تسويته بين عشية وضحاها" ويجب التحلي بـ"الصبر".



وأضاف تشاو: "بغض النظر عن مدى قوة الصين، لن تسعى الصين مطلقا إلى الهيمنة ولن تؤسس دوائر للنفوذ".



وقال: "تتبنى الصين استراتيجية عسكرية للدفاع النشط وتلتزم بمبدأ الدفاع والدفاع عن النفس والرد بعد تلقي الضربة.. وهذا يعني أننا لن نطلق الطلقة الأولى".



وأوضح تشاو أنه من مصلحة الصين الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن ما يقرب من 75% من صادراتها ووارداتها الغذائية إلى جانب 80% من واردات النفط والغاز تمر به.