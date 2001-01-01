الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

دي روسي يوضح سر اختيار بوكا جونيورز

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أكد لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي، أثناء تقديمه كلاعب جديد في بوكا جونيورز الأرجنتيني، أنه اختار النادي العاصمي لأن جماهيره "مجنونة بكرة القدم أكثر" من جماهير روما، ناديه السابق.

وتم تقديم بطل العالم مع "الآتزوري" في 2006 داخل ملعب (لا بومبونيرا)، الذي أبدى صاحب الـ36 عاما إعجابه الشديد به.

وقال دي روسي: "عشت 20 عاما وسط أجواء من الجنون لأن (في روما) الجماهير تعيش كرة القدم على مدار 24 ساعة. كان بإمكاني اختيار مكان أكثر هدوءا بالنسبة لي، أو اختيار مكانا للعيش وسط جماهير أكثر جنونا بكرة القدم، وهذا ما اخترته".

وأضاف قائد "الجيالوروسي" سابقا أن كل شيء شاهده منذ قدومه "يعتبر تأكيدا على أنه اختار "المكان المناسب للعمل".

وأوضح "أحتاج للعمل مع أشخاص جادين بهيكل عمل مناسب كما حدث في أوروبا لأن كل ما أريده هو لعب كرة القدم".

وحول حالته البدنية والفنية، أكد دي روسي أنه كان مبتعدا عن الملاعب على مدار الشهرين الماضيين، ولكنه كان يتدرب "يوميا تقريبا"، إلا أنه أشار إلى أن "التدرب منفردا يختلف كثيرا عن اللعب".

من جانبه، أكد رئيس النادي، دانييل أنجيليسي، أنهم "فخورون للغاية" بالتعاقد مع لاعب "يمتلك مسيرة دولية رائعة" مثل دي روسي.

وكان النجم الإيطالي قد وقَع الجمعة الماضي عقدا مع بطل الأرجنتين يمتد لعام 2020.

ونشر النادي عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور توقيع العقد من قبل اللاعب برفقة المدير الرياضي للنادي، نيكولاس بورديسو، الذي زامل دي روسي في فريق روما منذ 2009 وحتى 2013.

وقال دي روسي حينئذ خلال مقطع فيديو "أهم شيء في الحياة هو التمكن من تحقيق أحلامك الخاصة".

واختتم رمز فريق الذئاب، الذي لعب بصفوفه تقريبا طوال حياته منذ 2001 وحتى 2019 ، حديثه قائلا "هذا هو بوكا" ولكن باللغة الإيطالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ يوم

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

منذ حوالي 4 ساعات

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ads

الصور

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

ads

الأكثر قراءة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ستوديو

ترشيح ياسمين صبري ضمن بطلات مسلسل "الهيبة 4"

طارق الشيخ لـ "ستوديو": صوتي لهاني شاكر في انتخابات الموسيقيين (فيديو)

وصول المطربة نادية مصطفى لانتخابات نقابة الموسيقيين

سفير الشباب الإفريقي: مصر تتميز بالاندماج نشعر كأننا في بلدنا (فيديو)

ads

رياضة

مشادة كلامية بين كلوب ونجم ليفربول

أول تعليق من إدريسا جاى على انضمامه لباريس

ميراندا يفرض نفسه على مختلف الدوريات

اهتمام رباعي بلاعب أتلتيكو مدريد

الرئيس نيوز

"الرئيس ينصت للشباب".. خبراء وسياسيون يكشفون حصاد 6 مؤتمرات

التخطيط: ضخ 25 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل

30 ألف طن سنوياً صادرات الرمان إلى الخليج وأوروبا

خاص| الحكومة تتعاقد مع "ميكروسوفت" للحصول على جهاز "كشف المتهربين ضريبياً"

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

الخميس.. فتح باب التقديم للمدن للجامعية بكلية القرآن الكريم

فتح باب التقدم للمُعلمين الراغبين في العمل بمدارس المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يعلن البدء في إنشاء المدرسة المصرية اليابانية

حجازي: نحن نعمل على إعداد جيل متميز من القادة

إسلام سياسي

فضيحة التسريبات تشعل الحرب الكلامية بين الإخوان وأمير بسام

حرب شرسة بين وجدي غنيم ونائب مرشد إخوان تونس بسبب السبسي

أزهريون: الاستخفاف بالأحكام الشرعية تلاعب بالأمن الفكري

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك