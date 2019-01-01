بني سويف تتقدم 288 مركزًا فى التصنيف الإسباني للجامعات

تقدمت جامعة بني سويف 288 مركزًا في التصنيف الإسباني للجامعات على مستوى العالم "ويبوميتركس- Webometrics"، مقارنة بالتصنيف الصادر في يناير 2019.

كما حصلت على المركز الـ15 من بين 65 جامعة مصرية؛ متقدمة بذلك 3 مراكز مقارنة بالترتيب السابق.

وقال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجامعة حصلت على المركز الـ 2432 بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم بالتصنيف الإسباني إصدار يوليو 2019؛ مقابل المركز الـ2720 لإصدار يناير 2019، مرجعا سبب هذا التقدم لروح الفريق والعمل الجماعي، والرغبة في التطوير، وبذل المزيد من المجهود؛ لتقديم مزايا تنافسية للجامعة مقارنة بالجامعات العالمية، فجودة أداء الجامعات يترجم من خلال الدور الذي تقوم به.

ويعد تصنيف "ويبومتركس - Webometrics " أحد أهم 5 تصنيفات عالمية لقياس مستوى الجامعات، ويقيس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإليكترونية، ويعتمد معايير مرتبطة بحجم الموقع، وظهوره في مخرجات البحث، والملفات الموجودة به، وعدد الاستشهادات العلمية بموقع الباحث العلمي (Google Scholar)، ومعدل الأثر العام أو رؤية الرابط.