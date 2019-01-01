بدء اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية

بدأت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الـ 46 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء والذي يستمر لمدة 3 أيام برئاسة أسامة الذويخ رئيس اللجنة وبمشاركة رؤساء إدارات ومسؤولى حقوق الإنسان بالدول العربية.



ويبحث مسؤولو وخبراء حقوق الإنسان من الدول العربية الأعضاء في اللجنة عدة مواضيع معروضة على جدول أعمالها، منها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، ودراسة الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.



يأتي هذا الاجتماع بعد إقرار اللجنة في دورتها السابقة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وإقرار الإعلان العربي المتعلق بحق ومسئولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.