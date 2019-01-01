وصول 63 ألف طن قمح روماني إلى ميناء سفاجا البحري

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة (وادى العرب)، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء، باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحن؛ للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن 3 سفن غادرت ميناء سفاجا، وهي (القاهرة وأمانة وبوسيدون إكسبريس) وعلى متنها 98 شاحنة و63 سيارة، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين (برنسيسة وسينا)، وعلى متنها 29 شاحنة و11 سيارة، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة (الرياض).

