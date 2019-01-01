الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الشرطة البرازيلية لا تملك أدلة لاتهام نيمار باغتصاب فتاة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار لعدم وجود أدلة، بحسب ما قال المدعي العام في ساو باولو الاثنين.

وسيتم ارسال قرار الشرطة الى مكتب المدعي العام الثلاثاء، ويكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس. وسيتخذ قاض قرارا نهائي في القضية.

وكان نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في أيار/ماريو الماضي.

وخيمت هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون في كرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا اميركا الاخيرة التي احرزتها البرازيل على ارضها وغاب عنها يمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.

وكانت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا اتهمت لاعب باريس سان جرمان الفرنسي باغتصابها في باريس. وأقرت الشابة البالغة 26 عاما أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر أيار/مايو منحنى عنفيا.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين أغلى لاعب في العالم وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

وقامت تريندادي بتغيير ثلاثة محامين في القضية متطرقة لسرقة مزعومة لجهاز لوحي الكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول أنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار، كما قاضتها الشرطة لاتهامها بالفساد.

وانسحبت شركة محاماة من الملف وقت تقديم تريندادي للشكوى بسبب تناقضات في أقوالها، ثم رافقتها محامٍية أخرى لتحويل الاتهام الى شكوى رسمية، قبل أن يتولى دانيلو غارسيا دي أندرادي الدفاع عنها، لكنه تخلى بعدها عن مهمة الدفاع احتجاجا على تصريحات لها افترضت من خلالها أنه متورط في السرقة المزعومة للجهاز اللوحي.

وبث نيمار في حسابه على موقع إنستاغرام في 2 حزيران/يونيو الماضي، شريط فيديو لمدة سبع دقائق ينفي فيه الاتهامات بالاغتصاب، ونشر خلاله الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة، كما نشر أيضا صورا حميمية لعارضة الأزياء دون نيل موافقتها، وهي جريمة استمعت إليه بخصوصها شرطة ريو دي جانيرو.

ويرغب نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، بالعودة الى فريقه السابق برشلونة الاسباني، واشارت تقارير انه سيغيب عن مباراة فريقد ضد سيدني الاسترالي الثلاثاء في الصين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ حوالي 16 ساعة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

منذ يوم

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

منذ يوم

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ستوديو

بالصور.. الجمهور يحتشد حول حازم إيهاب في حفل تامر عاشور بالإسكندرية

بالصور.. تامر عاشور يشعل المسرح الروماني في الإسكندرية بحفل "كامل العدد"

مكتبة الأسكندرية تكرم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال

بعد مخاوف من ظهور الطريشة في التجمع.. 5 نصائح للتعامل معها

ads

رياضة

دونادوني مدربا لشنزن الصيني

روزاريو سنترال يستهل مشواره في الدوري الأرجنتيني بالفوز على أتلتيكو توكومان

الشرطة البرازيلية لا تملك أدلة لاتهام نيمار باغتصاب فتاة

السودانيون يحلمون بوصول "الثورة" إلى ساحات كرة القدم

الرئيس نيوز

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

طقس الثلاثاء: حار على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 38 درجة

الكونجرس يفشل في تجاوز "فيتو ترامب" ضد منع بيع أسلحة للسعودية

هل قصفت إسرائيل معسكرا عراقيا يضم مسلحين شيعة شرق بغداد؟

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

تقدم "جامعة طنطا" إفريقيا وعالمياً بتصنيف ويبومتركس

طلاب الدبلوم الفني يؤدون امتحانات اليوم الرابع "ملاحق"

43 ألف طالب يؤدون امتحان الفرصة الإلزامية في الفلسفة

بالصور.. تدريب قيادات الإدارات التعليمية بقنا علي فن " الاتيكيت"

إسلام سياسي

أزهريون: الاستخفاف بالأحكام الشرعية تلاعب بالأمن الفكري

الإخوان يتبرأون من "وجدي غنيم" في بيان رسمي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك