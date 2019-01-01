تتويج السلطان عبد الله ملكا لماليزيا

توجت ماليزيا اليوم الثلاثاء السلطان عبد الله ملكا للبلاد، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.



وجرى تتويج عبد الله 60 عاما، حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 للبلاد خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.



ويشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.



وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.



كما حضر المراسم سلطان بروناي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.



وكان قد جرى انتخاب السلطان عبد الله ليتولى منصب الملك في يناير الماضي، عقب أن تخلى السلطان محمد الخامس عن العرش بعد عامين من توليه.



ولم يقدم القصر سببا رسميا لتخلي الملك عن العرش، مع ذلك أثيرت تكهنات بأن زواجه من ملكة جمال روسية سابقة أثار مخاوف من إمكانية تتويج أجنبية ملكة على البلاد.