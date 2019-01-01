جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة عصام عبدالقادربالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بنويبع، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية والتصديرية.

فبناءا على إخبارية مقدمة من السيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهريب بجمارك نويبع مفادها إعتزام الراكب م. ن مصري الجنسيه قادم من الأردن بتهريب كمية من الملابس الجاهزة.

تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية من محمد رمضان وتامر أبوعبدالله تحت إشراف اشراف رمضان قرني مدير مكتب المدير العام.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 2043 قطعة من الملابس الجاهزة (بدل رجالى وقمصان كرفاتات وأحزمة ) وأحذيه رجالي "منشأ تركيا"، وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 150 ألف و510 جنيه.

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 52 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.