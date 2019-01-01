بدء محاكمة مغني الراب الأمريكي "اساب" في السويد

من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في ستوكهولم محاكمة مغني الراب الأمريكي "اساب" المتهم بالتورط في مشادة عنيفة بأحد شوارع ستوكهولم.



ويواجه اساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، والبالغ من العمر 30 عاما، المحاكمة مع شخصين آخرين، لتسببه في حدوث أضرار جسدية، ومن المتوقع صدور الحكم الجمعة المقبلة.



وكان جرى إلقاء القبض على مايرز عقب الواقعة التي حدثت في 30 يونيو بوسط ستوكهولم. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها مايرز على صفحته على موقع انستجرام والمقاطع التي عرضها موقع تي ام زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير شابين يتبعانه هو وفريقه، وتحدث مناوشة في أحد الشوارع.



وقال محامي اساب إن موكله بالكاد قام بالرد على السلوك العدائي للطرف الأخر وذلك من خلال إبعاده ودفعه على الأرض وداس على ذراعه.



واكتسبت القضية مزيدا من الشهرة بعدما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مايرز، وحاول دون جدوى مطالبة الحكومة السويدية بالسماح بالإفراج عن مايرز بكفالة، وهو أمر غير ممكن في السويد.