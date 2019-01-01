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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. والأنظار على المركزي الأمريكي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1423.90 دولار للأوقية.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في عشر سنوات.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين اليوم الثلاثاء مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 878.60 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1549.04 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.
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