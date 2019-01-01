هيبي تنتفض أمام بابوش في بطولة سان هوزيه للتنس

انتفضت اليابانية مايو هيبي بعد التأخر 5-2 في المجموعة الثالثة لتفوز 6-2 و3-6 و7-6 على تيميا بابوش في الدور الأول لبطولة سان هوزيه للتنس يوم الاثنين.



واستغلت هيبي 52 خطأ سهلا من اللاعبة المجرية لتحقق أحد أهم انتصارات مسيرتها لكنها لن تكون مرشحة للفوز أيضا عندما تواجه ماريا سكاري التي فازت 6-1 و6-4 على إيكاترينا ألكسندروفا.



وسددت اليونانية سكاري المصنفة السابعة، التي بلغت الدور الثالث في ويمبلدون هذا الشهر، ست ضربات إرسال ساحقة لتتفوق بسهولة على ألكسندروفا في كاليفورنيا.



وفي الدور الأول أيضا فازت الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة السادسة وكذلك الأمريكية كوكو فاندفيج ومواطنتها كريستي آن.



وستتواصل المنافسات اليوم الثلاثاء وستلعب فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا مع الفرنسية أرموني تان وستخوض فينوس وليامز الفائزة باللقب سبع مرات مواجهة قوية مع مواطنتها الأمريكية بيتاني ماتيك-ساندز.