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مصر

لطفي: التعاقد مع فنادق "القرعة" بعد استطلاع آراء حجاج الموسم الماضي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:28 ص
اللواء عمرو لطفي
اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج
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أكد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن جميع فنادق حجاج القرعة في مكة المكرمة قريبة من الحرم، مشيرا إلى أن جميعها تم التعاقد عليها بعد استطلاع آراء حجاج الموسم الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، إنه عقب نهاية كل موسم حج يتم استطلاع آراء الحجاج عن جودة الخدمة المقدمة في الفنادق من قبل ضباط البعثة، ومن ثم يتم الأخذ في الاعتبار هذه الآراء ودراستها قبل البدء في التعاقد عليها.

وأضاف أن الفنادق القليلة التي تبعد فقط 1100 متر عن الحرم، تم تخصيص حافلات لها على مدار 24 ساعة من أجل نقل الحجاج من وإلى الحرم الشريف وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة لهذه الحافلات من قبل السلطات السعودية التي تشترط على الجنسيات الأخرى أن تزيد المسافة بين الفندق والحرم على 2000 متر للتصريح بوجود حافلة.

في السياق ذاته، ناشد اللواء عمرو لطفي جميع ضيوف الرحمن، الالتزام بتعليمات بعثة الحج، التى هى جميعها فى صالحهم، لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر، وعدم الانشغال عن أداء الفريضة، والتركيز فقط على أداء المناسك.
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