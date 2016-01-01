تسونجا يفوز مع العودة إلى بطولة واشنطن للتنس بعد غياب

تفوق جو-ويلفريد تسونجا على الكندي برايدن شنور 6-4 و7-6 في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس يوم الاثنين في مباراته الأولى بهذه المسابقة في عقد من الزمان.



واحتفل الفرنسي البالغ عمره 34 عاما بشكل صاخب بعدما سدد شنور ضربة خلفية خارج الملعب ليحسم مباراة الدور الأول.



وظهر تسونجا، الذي وصل سابقا إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لكنه يأتي حاليا بالمركز 70، بشكل رائع لكنه سيكون في حاجة إلى المزيد من الجهد عندما يواجه كارين ختشانوف المصنف الثاني.



وقال تسونجا عن منافسه الروسي المصنف الثامن عالميا "في الوقت الحالي هو منافس قوي. فزت عليه مرتين قبل ذلك لكن حدث ذلك سابقا".



وأضاف "لن أكون المرشح للفوز في هذه المباراة من الناحية النظرية لكن سينصب تفكيري على الظهور بمستواي والتأهل".



كما صعد البولندي هوبير هوركاتش والفرنسي أدريان مانارينو والثنائي الأمريكي بيورن فراتانجيلو وتيم سميتشك إلى الدور الثاني.



وفي منافسات السيدات أنهت لورين ديفيز سريعا مشوار الكندية أوجيني بوشار في البطولة بالفوز عليها 6-1 و6-2.



وحسمت ديفيز، التي بلغت نهائي المسابقة في 2016، المباراة بضربة قوية لتتأهل لمواجهة الأمريكية صوفيا كينين في الدور الثاني.



كما صعدت الروسية آنا كالينسكايا والأمريكية جيسيكا بيجولا والبولندية إيجا سفياتيك إلى الدور الثاني.