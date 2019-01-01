مقتل وإصابة 50 مسلحا في غارة للقوات الأفغانية

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية اليوم الثلاثاء أنها شنت غارات في مقاطعة فاريات الشمالية ما أسفر عن مقتل وإصابة 50 من مسلحي طالبان.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله "إنه أجرى عمليات تطهير مشتركة على طول الطريق السريع بين منطقتي بولشراج وجرزيوان في فارياب".



وأضاف "أن قوات الأمن ألحقت خسائر فادحة بمسلحي طالبان خلال الغارات".



وعلى صعيد متصل، سقط ما لا يقل عن 11 مسلحا من طالبان بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية منفصلة نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في أقاليم جازني وباكتيكا وباكتيا.



ونقلت (خاما برس) عن بيان فيلق ثاندر 203 قوله "إن القوات الأمريكية تمكنت من قتل 4 من مسلحي طالبان وإصابة 6 آخرين بتنفيذ غارة جوية في منطقة خوجاني في جازني.. كما دمرت الغارة أ6 دراجات نارية للمسلحين.. وقتلت القوات الأفغانية أيضا أحد مسلحي طالبان خلال عملية في منطقة خوشاند في إقليم باكتيكا.



وأضاف فيلق ثاندر أن القوات الأفغانية أبطلت مفعول 11 عبوة ناسفة أثناء العمليات في أقاليم باكتيا وباكتيكا وجازني.. ولم تعلق طالبان على هذه العمليات حتى الآن.