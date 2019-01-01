المركزي الياباني يخفض توقعاته للنمو والتضخم

عدّل بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 7ر0% للعام المالي الحالي بدلا من 8ر0% تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر.



كما خفّض البنك توقعاته للتضخم للعام المالي الممتد حتى مارس 2020، متوقعا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0%، مقارنة بتقديرات بلغت 9ر0% في أبريل.



ولا يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الرقم المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس.2022 ومن المتوقع ارتفاع المعدل لذلك العام إلى 6ر1%، وفقا للبنك.