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اقتصاد

المركزي الياباني يخفض توقعاته للنمو والتضخم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عدّل بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 7ر0% للعام المالي الحالي بدلا من 8ر0% تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر.

كما خفّض البنك توقعاته للتضخم للعام المالي الممتد حتى مارس 2020، متوقعا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0%، مقارنة بتقديرات بلغت 9ر0% في أبريل.

ولا يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الرقم المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس.2022 ومن المتوقع ارتفاع المعدل لذلك العام إلى 6ر1%، وفقا للبنك.
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