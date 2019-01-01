هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب العراق
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:12 ص
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ضربت هزة أرضية اليوم الثلاثاء، الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية شمالي بغداد القريبة من الحدود الغربية لإيران ؛ ذلك وفقا لما أعلنه الرصد الزلزالي العراقي.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الرصد في بيان قوله إن:"هزة أرضية ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وشعر بها سكان عدد من المدن"، مضيفة أن شدتها بلغت 4.4 وشعر بها أهالي خانقين وكلار وصولا إلى محافظة السليمانية.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الرصد في بيان قوله إن:"هزة أرضية ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وشعر بها سكان عدد من المدن"، مضيفة أن شدتها بلغت 4.4 وشعر بها أهالي خانقين وكلار وصولا إلى محافظة السليمانية.