198 مليون دولار صادرات "الزجاج ومصنوعاته"

ارتفعت صادرات مصر من الزجاج خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 4% لتسجل ما قيمته 198 مليون دولار مقارنة 190 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أنه تم خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 97 دولة منهم 13 دولة يتم التصدير لها لأول مرة تضمنت كلا من (الأرجنتين- ملاوي- دومينيكا - فنزويلا - انجولا – مالطا - غينيا - بنما - الكونغوزائير- جورجيا - بورتوريكو - الفلبين - فيتنام).



وأوضح التقرير أن "تركيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري ومصنوعاته، حيث استوردت بما قيمته 21.431 مليون دولار خلال 6 شهور، تلاها في المرتبة الثانية "هولندا" بما قيمته 14.718 مليون دولار، واحتلت "أسبانيا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 14.146 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر إلى السوق "الايطالي" ما قيمته 13.688 مليون دولار، واحتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الخامسة بما قيمته 11.860 مليون دولار.



من جانب آخر، أشار تقرير المجلس إلى تراجع صادرات القطاع من "الحلي والأحجار الكريمة" خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 27% لتسجل ما قيمته 825 مليون دولار مقابل 1.134 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير أنه تم التصدير إلى نحو45 دولة منهم 12 دولة للمرة الأولى تضمنت (اليونان - السويد - بلجيكا - تايوان - جورجيا - اتحاد ماليزيا (ملايو سابقا) - البرازيل - الجزائر - قبرص - بنجلاديش - مولدوفا - النيجر).



ولفت إلى أن السوق الإماراتية واصلت تصدرها للدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية بما قيمته 518.021 مليون دولار مقارنة بنحو 936.018 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 45%، فيما نمت الصادرات بشكل ملحوظ إلى السوق الكندية لتسجل خلال 6 شهور ما قيمته 279.424 مليون دولار مقارنة بنحو 7.588 مليون دولار، كما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى السوق السعودية والتي احتلت المرتبة الثالثة لتبلغ 26.580 مليون دولار مقابل 13.747 مليون دولار.



وأضاف التقرير أن صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة سجلت ارتفاعا ملحوظا إلى السوق الأردنية لتبلغ ما قيمته 155 ألف دولار مقابل 31 ألف دولار، كما زادت إلى السوق الإيطالية لتسجل ما قيمته 139 ألف دولار مقابل 130 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأردف أن الكويت احتلت المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 78 ألف دولار مقارنة بنحو15 ألف دولار، تلاها تركيا بما قيمته 57 ألف دولار مقارنة بنحو 33.017 ألف دولار، تلاها فى المرتبة الثامنة "الولايات المتحدة الأمريكية" والتي شهدت زيادة لتسجل ما قيمته 48 ألف دولار مقارنة 20 ألف دولار، تلاها "ألمانيا الاتحادية" بقيمة صادرات بلغت نحو 40 ألف دولار مقابل 59 ألف دولار بتراجع بلغ 33%، تلاها في المرتبة العاشرة"بريطانيا وشمال إيرلندا" بما قيمته 11 ألف دولار مقابل 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.