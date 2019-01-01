22.66 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والإمارات

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بلغ 66ر22 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 6ر9% على أساس سنوي.



وذكرت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء - أن نحو 36 ألف شركة صينية تدير حاليا أعمال الصادرات إلى الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط، فيما يسعى الجانبان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.



يشار إلى أنه تم التوقيع المتبادل على الكثير من اتفاقيات التعاون بين الصين والإمارات خلال زيارة الدولة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 حتى 23 يوليو الجاري، حيث تضمنت الاتفاقيات الاعتراف المتبادل لنظام "المشغل الاقتصادي المعتمد" بين جمارك البلدين من أجل رفع مستوى تيسير التخليص الجمركي.