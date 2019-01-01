الهجرة: كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، لأن كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانوني حتى لا يتكرر ذلك مع أي مصري في الخارج.



جاء ذلك خلال اجتماع مسئولوا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.



وأوضحت "الهجرة" أنها تواصلت مع المحامي الدولي خالد أبو بكر من أجل مساعدة المواطن المصري الذي يرغب في رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها وأسرته، وقد رحب المحامي الدولي كثيرًا بمتابعة قضيته