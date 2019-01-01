مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات البحث الجنائى بقطاعات العاصمة

أجرى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، عددا من التغييرات فى صفوف قطاعات البحث الجنائى بالقاهرة، حيث عين العميد حازم بدوى نائب أول نائب لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام عبدالعزيز نائب ثان لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



كما عين العميد محمد يوسف مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، والعميد حازم الدربى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، والعميد عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.



وكلف العميد عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، والعميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتم الإبقاء على العميد علاء بشندى مدير العمليات، فيما سيتم الإعلان عن حركة تنقلات أقسام الشرطة من رؤساء المباحث ومعاونيه ومأمورى الأقسام خلال الساعات المقبلة.