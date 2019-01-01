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عالم

الهجرة تستقبل المواطن المصري المعتدى عليه في طائرة رومانية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:02 ص
جريدة الدستور
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استقبلت ممثلوا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

واستهل سلامة اللقاء بتقديم خالص شكره لوزارة الهجرة، مؤكدًا أنه بمجرد علم المسئولين بما حدث معه على متن الطائرة أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، قاموا بمجهود وافر حيث تواصلوا معه مباشرة لمتابعة القضية، كما تواصل مع السفير المصري في بوخارست السفير صلاح عبد الصادق، لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود.

وخلال اللقاء، أشار سلامة إلى أن وزارة الهجرة ربطت المواطنين بالخارج بوطنهم وقدمت كل الدعم لهم وأعادت كرامة المصري فى الخارج من جديد، وأعرب عن شعوره بالفخر بأنه مصري لما لمسه من اهتمام من دولته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتعامل معه دولته بهذا الشكل وتقف إلى جانبه، مؤكدًا أن الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأن دولتنا تقف بجانبنا
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