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عالم

مبعوث الأمم المتحدة الخاص يدعو إلى هدنة في ليبيا أثناء العيد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:01 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى هدنة بين الأطراف المتناحرة احتراما للعيد الأضحى الذي سيحل في حوالي العاشر من أغسطس.

وأطلع غسان سلامة في مؤتمر عبر الوسائط المرئية مجلس الأمن القومي على المعارك الدائرة حول العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة.

وقال إن المعارك خلفت فعليا نحو 1100 قتيل، من بينهم 106 مدنيين.

وقد اشتد القتال منذ أبريل بين قوات قادمة من الشرق بقيادة الجنرال خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني الانتقالية المدعومة من قبل الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

وقال سلامة إن الأسلحة المتطورة تتدفق على ليبيا رغم حصار مجلس الأمن الدولي، وإن الضربات الجوية الدقيقة باستخدام الطائرات والطائرات المسيرة عن بعد قد اشتدت.

وأضاف أن العنف تؤججه "خطابات الكراهية والذم في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى القنوات التلفزيونية الفضائية".

ودعا المبعوث الأممي إلى أن تكون الهدنة مصحوبة بإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، من أجل المضي قدما نحو العملية السياسية.

ويقول المراقبون إن المشهد غامض، خاصة مع عدم إبداء قوات حفتر لأي علامات توقف عن التقدم نحو طرابلس.

يذكر أن الانقسام مستمر في ليبيا منذ الإطاحة في عام 2011 بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لمدة طويلة.
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