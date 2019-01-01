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اقتصاد

واشنطن والصين تستأنفان المحادثات التجارية للمرة الأولى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وستبدأ المحادثات على مستوى الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقد تم الترتيب للاجتماع بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي على استئناف المحادثات المتوقفة.

وسيمثل الولايات المتحدة في الاجتماع الذي سيعقد في شنغهاي ويستمر يومين، الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وسيمثل الصين نائب رئيس الوزراء ليو هيه.

ومن المتوقع أن تسلط بكين الضوء على التطورات الأخيرة على الجانب الصيني.

وقد أوردت وسائل الإعلام الصينية الرسمية يوم الأحد أن شركات صينية اشترت عدة ملايين طن من فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ورد أن الصين تعمل على استيراد المزيد من لحوم الخنازير والقمح من الولايات المتحدة.

وترغب بكين فيما يبدو أن تخفف الولايات المتحدة القيود على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

ولكن الولايات المتحدة يساورها القلق من عملاق التكنولوجيا الصيني.
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