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حوادث

رفع 11 سيارة ودراجة نارية متروكة فى حملات بشوارع الجيزة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:59 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها، و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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