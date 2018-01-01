الصين أول دولة حصلت علي منظومة صواريخ "إس-400" الروسية

أصبحت الصين أول دولة أجنبية حصلت من روسيا على منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات.



واستلمت الصين أول منظومة من طراز "إس-400" في ربيع 2018 وجربتها في خريف نفس العام عندما دمرت منظومة "إس-400" هدفين، طائرة وصاروخ، بصاروخين.



وعبر العسكريون الصينيون عن رضاهم بأداء منظومة "إس-400" ووصفوها بأنها أفضل منظومة دفاع جوي في العالم حسب ما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".



وبدأت روسيا في عام 2019 بتصنيع منظومة صواريخ جديدة متطورة مضادة للطائرات والصواريخ تحمل اسم "إس-500".



ويُتوقع أن تصبح الصين أول دولة أجنبية تحصل على منظومة "إس-500" أيضا كما قالت صحيفة الرصد العسكري (ميليتري ووتش).



ومن جهة أخرى، يشار إلى أن روسيا لا تنوي توقيع صفقات بيع منظومات "إس-500" إلى الدول الأخرى في وقت قريب.



ويبلغ مدى صواريخ "إس-400" 400 كيلومتر في حين تستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتميز الأهداف المطلوب ضربها على بعد 800 كيلومتر وتدمرها على بعد 600 كيلومتر.