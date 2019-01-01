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مصر

اليوم.. افتتاح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تفتتح وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير، التي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب.

وشملت أعمال تطوير مبني الركاب 2 بمطار الغردقة، إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 وارتفاع 20 مترًا، ويوفر المبنى فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات، لتسجيل المغادرين، واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 18 كاونتر، لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

وكانت إدارة مطار الغردقة، نقلت في نوفمبر من العام قبل الماضي جميع رحلات السفر والوصول الدولية من مبنى الركاب رقم 2، إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1، خلال فترة إجراء أعمال التطوير والتجديد، لتأمين راحة الركاب والزائرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار الغردقة الدولى، نجح في اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التى زارت المطار فى الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجى حول المطار، وتطوير أعمال مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.
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