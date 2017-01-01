اليوم.. استكمال اجتماعات اللجنة السودانية بشأن "الوثيقة الدستورية"

تستكمل اجتماعات اللجان الفنية السودانية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن الجوانب الفنية المتعلقة بالشق الثاني من اتفاق انتقال السلطة لحكومة مدنية، فيما أفادت أنباء بأنه من المستبعد عقد جلسة التفاوض المباشرة بين الطرفين التي كان المقرر لها، اليوم الثلاثاء.



وقال الوسيط الإفريق، إن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات بأحد فنادق الخرطوم، كان مثمرًا جدًا وناجحًا، وسوف يستمر يوم الثلاثاء من أجل إكمال تبقي من بنود في الوثيقة الدستورية.



وتواصلت اجتماعات اللجنة الفنية بحضور الوسيط الإفريقي، رغم أجواء التوتر التي خلفتها أحداث مذبحة الأبيض التى راح ضحيتها 5 من طلاب المرحلة الثانوية الإثنين، أثناء مظاهرات طافت أرجاء المدينة.



وأوضحت صحيفة "باج نيوز"، أن الطرفين اتفقا على تشكيل غرفة متابعة لإدارة التفاوض يقودها من "العسكري" الفريق ركن شمس الدين كباشي، ومن "التغيير" أحمد ربيع؛ لتقريب وجهات النظر في حالة أي خلاف داخل اجتماعات اللجنة الفنية.



ونقلت فضائية الحدث عن مصادر مطلعة، أنه سيتم تأجيل جلسة التفاوض بسبب سفر وفد قوى التغيير إلى مدينة الأُبيض، إضافة إلى أن اللجان الفنية تحتاج لمزيد من الوقت لإعداد الوثيقة الدستورية، بينما ستواصل اللجان الفنية من الطرفين الانعقاد اليوم الثلاثاء.



وتحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 شهور، تنتهي بإجراء انتخابات.



وكانت الوساطة الأفريقية في الخرطوم دعت مساء الأحد، "العسكري" و"التغيير"؛ لانعقاد اللجنة الفنية المشتركة بينهما الإثنين، على أن يكون الثلاثاء هو موعد البت النهائي في المرسوم الدستوري والقضايا ذات الصلة في الـ 11 صباحًا.