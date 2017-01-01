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عالم

بيونج يانج تشدد على دور المرأة فى بناء دولة اشتراكية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:55 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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شددت صحيفة كوريا الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، على دور المرأة في بناء دولة اشتراكية قوية، في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة الشيوعية بالذكرى الـ 73 لإعلان قانون المساواة بين الجنسين.

وقالت رودونج سينمون في مقال: "مثلما لا يمكن أن تعمل عربة بعجلة واحدة، لا يمكننا بناء قوة اشتراكية بقوة الرجال فقط، فالنساء هن جزء لا يتجزأ من التقدم في بناء دولة اشتراكية".

وأضافت: "لا يمكننا التفكير في الكرامة والمكانة التي نحشدها الآن على المسرح العالمي دون دور المرأة"، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وتبنت كوريا الشمالية قانونًا للمساواة بين الجنسين في 30 يوليو 1946، لضمان حق المرأة في التصويت والاعتراف بحقها في الطلاق ومنع الزواج القسري والبغاء.

زعمت بيونج يانج أن القانون ساعد في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع مناطق البلاد، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

ولكن جماعات حقوق الإنسان أفادت بأن العديد من النساء الكوريات الشماليات يواجهن تهديدات بأنواع مختلفة من العنف، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية.

وأوصى تقرير للأمم المتحدة في مايو الماضي، الشمال باتخاذ إجراءات لمساعدة النساء اللائي يواجهن مثل هذا العنف.
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