كوريا الجنوبية ترجح إزالة اسمها من القائمة البيضاء لليابان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن تتخذ اليابان قرارا لإزالة كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بحلول الثاني من أغسطس المقبل.



وذكرت الوزارة في جلسة برلمانية عقدت صباح اليوم أنه في حال صدور هذا القرار، فإنه سيدخل في حيز تنفيذه في أواخر أغسطس المقبل بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية.



وأضافت الوزارة بحسب ما اوردت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، أنها تطلب من الجانب الياباني رفع قيوده للتصدير التي فرضها في يوم 4 يوليو الجاري، ووقف خطته لإزالة البلاد من القائمة البيضاء، ودعت اليابان إلى اللجوء إلى الحل الدبلوماسي من خلال المشاورات.



وأوضحت الوزارة أنها تعتزم التصدي لهذا الإجراء باعتبار أنه غير عادل في حال رفع الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، والتعبير عن أسفها الشديد حياله، وتدعو اليابان إلى مشاركتها في جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتسوية قضية العمل القسري.