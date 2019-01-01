سول تستعد لإنجازات ملموسة فى العلاقات بين الكوريتين

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول ستستمر في التحضيرات لتحقيق إنجازات ملموسة في العلاقات بين الكوريتين، على الرغم من العلاقات التي يشوبها الجمود بينهما، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.



وقالت الوزارة في تقرير قُدم إلى الجمعية الوطنية "سنواصل بذل الجهود لتحسين العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك تنفيذ الإعلانات المشتركة بينهما"، في إشارة إلى اتفاقات القمة التي وقعها قائدا الكوريتين العام الماضي.



وأضافت الوزارة: "سنرسل باستمرار رسائل إلى كوريا الشمالية لتحسين العلاقات بين الكوريتين ونجري الاستعدادات لتحقيق إنجازات ملموسة في المجالات التي تحتاج إلى نقاش بين الكوريتين".



يذكر أن العلاقات بين الكوريتين لم تتقدم كثيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب تعليق المشروعات الكبرى عبر الحدود، ويبدو أنها تأثرت بعدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن منذ قمة عدم التوصل إلى اتفاق في فبراير.