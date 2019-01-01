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مصر

75 طلبًا بشأن تخصيص أراضى بالأمر المباشر بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:26 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن وصول حجم الطلبات المقدمة من المطورين العقارين للحصول على أراضى بنظام التخصيص المباشر بالمدينة بلغ نحو 75 طلبًا حتى الآن.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الطلبات المقدمة تتضمن الحصول على أراضي سكنية وخدمية لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، بالإضافة إلى طلبات لتنفيذ مشروعات سكنية بمساحات مختلفة.

واعلن رئيس جهاز 6 أكتوبر، أن نسبة كبيرة من المتقدمين، قاموا بدفع مقدم جدية الحجز بنسبة الـ 10 %، وتتم حاليًا أعمال التسعير والتخصيص لعدد كبير منهم.

وذكر "الشربيني" أن بلغت المساحة المخصصة لمدينة نحو 164.5 فدان لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وأنشطة استثمارية بالمدينة، موضحًا أن الأرض تقع بين محور 26 يوليو ومحور جمال عبدالناصر بجوار نادي أكتوبر، وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على ضخ استثمارات جديدة بالمدن الجديدة
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