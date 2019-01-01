مقتل 15 شخصًا فى تحطم طائرة بباكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة صغيرة في باكستان إلى 15 قتيلا.



وأفادت فرق الإنقاذ الباكستانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ"العربية" بمقتل 5 أشخاص وجرح 20 آخرين في حادث تحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي بباكستان.



وقالت التقارير إنه عقب وقوع الحادث، اشتعلت النيران في الطائرة وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة فيما سارعت سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.