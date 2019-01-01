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مصر

بالصور.. جولة لتفقد مشروعات مدينة سوهاج الجديدة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:30 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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تفقد المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة مها فتحي مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدينة سوهاج الجديدة، ورافقهم فى الجولة المهندس رجب سالمان رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات بجودة وكفاءة عالية

وتفقد "طلعت"" مشروعات محطة معالجة الصرف الصحي، وطالب بوضع جدول زمنى للانتهاء من المشروع، كما تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والقومي والإسكان الاقتصادي، والإسكان الفوق متوسط، والمبني الاداري الجديد بالجهاز.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل هئية المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمشروعات التي بجري تنفيذها.

واجتمع "طلعت" مع رئيس الجهاز ومديري المشروعات لبحث سبل المعوقات والعمل على حلها، مؤكدا أهمية وضع تصورات لجذب مزيد من الموطنين بالمدينة.
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