"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

تعقد في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ بأتيليه القاهرة٬ في مقره الكائن بشارع كريم الدولة بوسط البلد٬ أمسية شعرية ثقافية بعنوان "ليلة العامية". بمصاحبة الفنان الكبير٬ أحمد إسماعيل٬ وضيف الأمسية الشاعرة صباح هادي من السويس للحديث عن تجربة الكاتب٬ عصام ستاتي.



كما يشارك في الأمسية كل من الشعراء: د. مصطفى عباس زيكو٬ وفاء أمين٬ محمد الهلالي٬ السعيد المصري٬ فيصل الموصلي٬ حسام العقدة٬ عاطف الشيمي٬ محمد بلال طه٬ هبة علي٬ حبيبة الزين٬ إسلام شمس الدين٬ محمد خالد الشرقاوي٬ محمد خليفة٬ محمد طارق الصاوي٬ محمود المنشاوي٬ حسان البربري٬ وكريم فريد.



يذكر أن الناقد المفكر الراحل الدكتور "لويس عوض" كان من أوائل٬ من دعوا إلى العامية المصرية٬ حيث دعا إلى الكتابة بالمحكية المصرية، وترك الفصحى.