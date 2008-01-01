اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

ينظم مركز درب 1718 بالفسطاط٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ورشة عمل في الفن الإسلامي٬ والتي تتضمن التعرف على الفن الإسلامي وكيفية فهم التصميمات الخاصة به.



أيضا التعرف على الزخرفة الهندسية٬ والزخارف النباتية٬ رحلة لمكان أثري٬ مشروع مستوى لتطبيق ما تم التدرب عليه خلال الورشة.



كما يتعرف المشاركين خلال الورشة على القواعد الرئيسية، والأخطاء المشهورة لتلافيها، وكيفية رسم مجموعة من التصميمات الهندسية والنباتية البسيطة، التدريب علي تطعيم التصميمات الهندسية بالوحدات النباتية.



يذكر أن مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008. وتشمل مبانيها مجموعة متنوعة من المساحات الداخلية والخارجية التي تستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية. يمتلك مركز درب 1718 مساحتين عرض فني ومسرح للرقص والحفلات الموسيقية وسينما في الهواء الطلق لعرض الأفلام المستقلة وحدائق وأسطح مباني. يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين. كما ينظم المركز معارض فنية وفعاليات ثقافية في أماكن مختلفة في مصر.