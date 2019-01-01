أمريكا تعتقل صوماليين بتهمة الانضمام لداعش فى مصر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر للالتحاق بصفوف "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم داعش المتطرف.



وبحسب القرار الاتهامي الذي أحالته النيابة العامة إلى محكمة أريزونا الفدرالية فإنّ أحمد مهد محمد (21 عامًا) وعابدي يماني حسين (20 عامًا) اللذين يقيمان في توسكون بولاية أريزونا وضعا خطة للالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في سيناء.



وأوضح القرار الاتهامي أنّ الشابين أخبرا عميلًا سريًا في مكتب التحقيقات الفدرالي قدّم نفسه إليهما على أنّه من أنصار تنظيم داعش أّنهما يريدان "قتل أكبر عدد من الناس" و"ذبح أولئك الكفّار" وكسب شهرة في العالم أجمع.



وبحسب القرار الاتهامي فقد قال حسين للعميل الفدرالي المتخفّي في يونيو "أنا أبو جهاد، هذا هو اسمي".



واعتقل الشابان في مطار توكسون الدولي الجمعة بعدما سجّلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي.



وبحسب القرار الاتهامي فإنّ محمد حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة التي وصل إليها لاجئًا من الصومال.



أما حسين فما زال من جهته يحتفظ بصفة لاجئ.