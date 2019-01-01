إنتر ميلان يؤكد الاقتراب من ضم لوكاكو

أكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، اقتراب ناديه من التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت لاقتراب لوكاكو من الانضمام لإنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على رغبة أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للنيراتزوري.



وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "النادي قوي لكننا بحاجة إلى تدعيم بعض الصفوف، قمنا باستثمارات كبيرة ونعتقد أننا بالفعل في وضع جيد".



وأضاف: "نحن مستعدون للانقضاض على الفرص المتاحة لكن الأسعار مرتفعة للغاية هذه الأيام، قدمنا عرضًا قويًا ومناسبًا لضم لوكاكو، لكننا لم نتمكن من إبرام اتفاق حول الصفقة".



وأتم: "سنستمر في مراقبة الموقف وأي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات".