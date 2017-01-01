بالصور.. حملة لمرافق الغربية تُسفر عن رفع 400 حالة إشغال

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، حملة بمدينة طنطا، مساء أمس الإثنين، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية الجديد، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع 400 حالة إشغال، وإزالة عددًا من الحواجز الخرسانية، واللوحات الإعلانية بالطريق العام.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مدير شرطة المرافق بنتائج الحملة، التى قادها العقيد وسام قنديل، والمقدم محمد السعدني، رئيس مباحث المرافق بالغربية، والمقدم محمد علي، وكيل قسم مرافق الغربية، والتي أسفرت عن تحرير عددًا من محاضر الإشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 400 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة فروش عشوائية، لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة حواجز خرسانية، ولوحات إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة، تنفيذ عددًا من القرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاه، وتحرير محاضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة.