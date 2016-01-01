موناكو يتحرك لضم موستافى مدافع أرسنال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن بدء نادي موناكو الفرنسي تحركاته لضم الألماني شكودران موستافي، مدافع أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة موناكو تواصلت مع نظيرتها في أرسنال، للسؤال عن إمكانية التعاقد مع موستافي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال حدد قيمة بيع موستافي خلال الصيف الحالي بـ30 مليون يورو، غير أن إدارة النادي الإنجليزي لم تستقر بعد على رحيل اللاعب أو بقائه في الموسم المقبل.



ومن الممكن أن يتسبب اقتراب الفرنسي لوران كوسيلني من الرحيل عن صفوف "الجانرز" في تعقيد رحيل موستافي، في ظل صعوبة ضم بديل له قبل غلق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، يوم 8 أغسطس المقبل.



وعانى موستافي من قلة المشاركة أساسيا منذ انتقاله لأرسنال قادما من فالنسيا الإسباني في عام 2016.



ولا يمانع الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، فكرة رحيل موستافي، الذي تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير الفريق اللندني خلال الخسارة أمام أولمبيك ليون (الأحد) في بطولة كأس الإمارات الودية استعدادا للموسم الجديد.



ويمتد عقد موستافي صاحب الـ27 عاما مع أرسنال حتى صيف عام 2021، علما بأنه شارك في 40 مباراة بكل البطولات بالموسم المنقضي وسجل 3 أهداف.