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رياضة

نيديفيد يعترف بتلقى يوفنتوس عروضا لضم ديبالا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:56 ص
جريدة الدستور
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اعترف التشيكي بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، باهتمام عدة أندية بضم الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب فريق "السيدة العجوز"، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تحسم قرارها بعد بخصوص استمرار اللاعب أو الموافقة على العروض.

وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للبيانكونيري في أغلب مباريات الموسم الماضي، فضلًا عن تراجع مستواه بصورة ملحوظة.

وقال نيدفيد في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "بالفعل هناك بعض الاهتمام من عدة أندية بديبالا، لكننا ننتظر للتفكير بهدوء ثم تحديد مستقبل اللاعب".

وتأتي تصريحات نيدفيد بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن وجود اهتمام قوي من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

وكان ديبالا شارك في 42 مباراة مع اليوفي على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5، ليكون أقل معدلات مساهمته التهديفية مع يوفنتوس منذ انضمامه للفريق.

وانتقل نيدفيد للحديث عن اقتران اسم ناديه بضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد؛ حيث قال: "بعد الفوز بـ8 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، نشعر بأن لدينا فريقًا قويًا بالفعل، لكن مع فتح باب الانتقالات نحاول دائمًا تعزيز صفوف الفريق".

واختتم نجم اليوفي السابق تصريحاته المقتضبة في هذا الشأن، قائلًا: "لن أخوض في مزيد من التفاصيل، ولا أريد التحدث عن أسماء بعينها، لكننا نعمل على تعزيز صفوف الفريق".
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