أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة موراتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بتقلص عضلي في الساق اليمنى، بعد شعوره بآلام خلال مباراة الديربي الودية أمام ريال مدريد الإسباني، فجر السبت الماضي.



وكان موراتا خرج في الدقيقة 12 من مواجهة فريقه السابق، التي فاز بها الأتليتي بنتيجة 7-3، ودخل زميله أنخيل كوريا بديلا له.



وكشف الطاقم الطبي للنادي المدريدي، في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها المهاجم الإسباني استبعدت وجود أي تمزق عضلي.



وأضاف أتلتيكو مدريد في بيانه أن موراتا سيواصل البرنامج العلاجي، والتدريبات المنفردة حتى يتعافى من الإصابة.



وغاب صاحب الـ26 عاما عن تدريبات أتلتيكو خلال اليومين الماضيين، وسيتواصل غيابه عن المباراة الودية الأخيرة أمام نجوم الدوري الأمريكي فجر الخميس المقبل.



وأشارت صحيفة "ماركا" المدريدية إلى أن موراتا أيضا سيغيب مباراة أتلتيكو سان لويس المكسيكي، السبت المقبل، ومن المحتمل عودته في مواجهة يوفنتوس الإيطالي في الكأس الدولية الودية للأبطال يوم 10 أغسطس المقبل.