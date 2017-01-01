"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تحت عنوان "غصون أماليد" صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ المجموعة القصصية٬ للكاتبة منال الثقبي.



وعن المجموعة يقول الناشر: "هناك سِمة خاصة تميز قصص الكاتبة منال النقبي في مجموعتها المعنونة «غصون أماليد» وهذه السِمة هي الاهتمام بالموضوع النسوي، وإبراز المعاناة النسوية، أما السِمة الأهم فهي بروز الذات الأنثوية الساردة إذ إن الكاتبة تكتب بلغة المرأة وصوتها وإحساسها، كما تكشف عن الجزئيات والتفاصيل التي تسم علاقات الأنوثة بالذكورة من حيث النشأة والبيئة والثقافة وذلك من خلال عرض قصصي بانورامي تحضر خلاله حيوات نساء من مختلف البلدان الشرقية والغربية والآسيوية والأفريقية وغيرها ويتم تظهير كل حالة من خلال لغة مباشرة تسمي الأشياء بأسمائها، وفلسفة تمثل الظروف والأحوال التي تعيشها كل شخصية وطريقتها في الخروج من أَسر الذات والمجتمع".