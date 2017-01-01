تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

في إطار فعاليات برنامج أيام سيما دِكّة للفيلم القصير٬ تعرض في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بمقر المركز الكائن في المقطم٬ خمسة أفلام تسجيلية قصيرة وهي: عملات سرية في المصنع٬ مؤقت٬ مكملة٬ بره٬ مارشيدير.



هذا ويعقب العرض ندوة مع الحضور بعنوان "علاقة المخرجين بجمهورهم في عصر الإنتاج المستقل والتوزيع المباشر" ويتحدث فيها المخرج مصطفي يوسف.



يشار إلى أن "أيام سيما دِكّة للفيلم القصير" هو برنامج غير تنافسي يهدف إلى إظهار قوة الأفلام القصيرة وتنوعها، يسعى المركز عبر البرنامج لدعم صناع الأفلام الشباب من خلال: عروض "للأفلام، جلسات معرفية، حلقات نقاش، خصم 30% على استخدام إمكانيات دكة أضف من معدات ومساحة".



كل عرض تتبعه جلسة عن أحد جوانب صناعة الأفلام بصحبة ضيف عامل بمجال فن وصناعة السينما، ثم تتبعها حلقة نقاش بين الجمهور وصناع الأفلام المعروضة والضيف.