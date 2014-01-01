مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة هارى ماجواير

دخلت مفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم هاري ماجواير قلب دفاع ليستر سيتي الإنجليزي مراحلها النهائية، وسط أنباء عن اقتراب "الشياطين الحمر" من حسم الصفقة بشكل نهائي.



ويعد ماجواير الهدف الأول بالنسبة للنرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد، والذي يسعى لترميم الخط الخلفي لفريقه، الذي عانى من تراجع واضح في مستوى لاعبيه بالموسم المنصرم.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إن إدارة ليستر سيتي استسلمت أخيرا لرغبة ماجواير، الذي تقدم بطلب في الأيام الأخيرة من أجل السماح له بالرحيل ليونايتد.



ووفقا للتقارير الإنجليزية، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم، متخطيا الهولندي فيرجيل فان دايك الذي انضم لليفربول الإنجليزي قبل موسم ونصف، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.



ومن المنتظر أن يكون ماجواير ثالث التعاقدات الصيفية ليونايتد، بعد نجاح النادي في ضم الجناح الويلزي دانيال جيمس من سوانزي سيتي الويلزي، والظهير الإنجليزي آرون وان بيساكا من كريستال بالاس الإنجليزي.



وكان ماجواير غاب عن تدريبات ليستر، أمس الإثنين، وبرر ناديه الأمر بمعاناة اللاعب من إصابة، لكن الصحافة الإنجليزية أكدت أن مدافع منتخب إنجلترا يضغط على إدارة "الثعالب" من أجل الرحيل.



وبدأ ماجواير مسيرته في نادي شيفيلد يونايتد، قبل أن ينضم لصفوف هال سيتي عام 2014، ومنه إلى ويجان أتلتيك عام 2015، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لينضم بعدها لصفوف ليستر عام 2017، مقابل 13.70 مليون يورو.



ومنذ انضمامه لليستر سيتي قبل موسمين، شارك صاحب الـ26 عاما في 76 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.