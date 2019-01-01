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الثقافة

قصة حياة داروين.. ما وراء ظهور التطور بصالون علمانيون

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:36 ص
المليجي
المليجي
نضال ممدوح
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تحت عنوان "قصة حياة داروين.. ما وراء ظهور التطور" تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية بصالون علمانيون٬ والذي يستضيف الدكتور مجدي محمود المليجي٬ أستاذ متفرغ بطب عين شمس ومترجم جميع أعمال تشارلز داروين للعربية.

يشار إلى أن "المليجي" تخرَّج في كلية الطب جامعة عين شمس عام 1962، وعُيِّن معيدًا في السنة التالية للتخرُّج. تدرَّج في الوظائف بالكلية إلى أن حصل على لقب أستاذ الطب الشرعي والسموم عام 1984، مع ما يتضمنه ذلك من قيامه بأعمال التدريس والأبحاث والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في كليته وسائر كليات الطب الأخرى بالجامعات المصرية.

وهو عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الطب الشرعي والسموم بالجامعات المصرية. يمارس الترجمة منذ عام 1980، وقد عُرِفَ عنه نقله العدد الأكبر من أعمال «تشارلز داروين» إلى العربية ومن ذلك ترجمته لكتب: «أصل الأنواع»، و«نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي»، و«التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات»، و«سرد أحداث رحلة البيجل»… وغيرها الكثير.
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