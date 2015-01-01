الليلة.. "منطقة سور مجرى العيون التاريخية" ببيت المعمار

في إطار جهود الدولة في تطوير وإحياء القاهرة التاريخية٬ يستضيف بيت المعمار المصري٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "منطقة سور مجري العيون التاريخية كمزار سياحي ثقافي عالمي" ويتحدث فيها المهندس محمد الخطيب، الاستشاري المسؤول عن مخطط تطوير منطقة مجرى العيون، لعرض المدخل التاريخي والتصميمي المحرك لتنمية المنطقة، ويدير حوار الندوة د. طارف وفيق.



يشار إلى أن "محمد الخطيب" معماري ومصمم عمراني حاصل علي ماجستير التخطيط البيئى والعمرانى من جامعة القاهرة 1994. المؤسس والمدير التنفيذي لبيت الخبرة "مجموعة التصميم البيئى"، صمم عدد من مشروعات التطوير والإحياء العمراني للمناطق المتداعية داخل الكتلة العمرانية والمنطقة التاريخية بالقاهرة كمشروع تطوير منطقة تل العقارب 2015 ومشروع تطوير منطقة المواردي 2018 ومشروع تطوير منطقة الفسطاط وعين الصيرة 2019.