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رياضة

الأهلى يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:57 ص
جريدة الدستور
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم ببلاغ جديد ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور بسبب التصريحات النارية التي أدلى بها الأخير تجاه الأهلي ورئيسه في الساعات الماضية.

وأطلق مرتضى منصور، تصريحات نارية عبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك، وقام بتوجيه بعض الإهانات لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي عبر قناة النادي الرسمية، تكليف مجلس الإدارة بالإجماع له بالتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد مرتضى منصور، بسبب تجاوزاته الأخيرة ضد الأهلي ومسؤوليه في الساعات الماضية.

وصرح مستشار الأهلي القانوني قائلا: "التكليف الذي جاء بالإجماع من إدارة الأهلي جاء بعد كم كبير من الإهانات والتصريحات المسيئة بحق النادي ومسؤوليه، وتناول رموز النادي الأهلي باتهامات باطلة وليس لها أي سند قانوني".

وتابع: "أيضًا سوف نتقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بسبب استخدام قناة فضائية مصرية لتوجيه التصريحات المسيئة والسباب تجاه النادي الأهلي ومسؤوليه، التصريحات الأخيرة لمرتضى منصور طالت ٣٠ شخصية عامة".

وواصل: "رئيس نادي الزمالك قدم ما يقرب من ٣٠ بلاغا كيديا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، ويتم التعامل معها وفقا للقوانين، تم حفظ بعض البلاغات من جانب النيابة لعدم وجود سند حقيقي لتلك البلاغات، ما يحدث لا يمت للرياضة بصلة".

واختتم: "ما يحدث مجرد محاولات لتشوية انتصارات وإنجازات النادي الأهلي وسرقة فرحته بالتتويج بالدوري، لكن لن يستطيع أحد فعل هذا، موقف النادي الأهلي ومجلسه سليم".

واحتفل الأهلي بتتويجه بلقب الدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الختامية للمسابقة.

وأنهى الأهلي المسابقة في الصدارة منفردا برصيد 80 نقطة، ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 8 نقاط بعد أن كان الأخير متقدما في فارق النقاط أغلب فترات الموسم.
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