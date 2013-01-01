بيريز رئيس ريال مدريد: رونالدو هو الأفضل فى العالم

أقر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الريال سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا، هو الأفضل في العالم.



وقال رئيس النادي الملكي أثناء استضافته في حفل تسليم رونالدو جائزة "الأسطورة" من صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "إن النادي سيفتقد الدولي البرتغالي الذي رحل الصيف الماضي لصفوف اليوفي".



وأضاف: "أنا من مشجعي كريستيانو الأفضل.. هذا هو كل شيء".



ويعد رونالدو أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر تاريخه، وهو الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا في جميع البطولات خلال 438 مباراة.



وعلى مدار 9 سنوات، حصد صاحب الـ34 عاما 15 لقبا بواقع لقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس الملك و2 في كأس السوبر الإسباني و4 في دوري الأبطال و3 في مونديال الأندية و2 في كأس السوبر الأوروبي.



كذلك حصد رونالدو أثناء فترته مع الريال جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 4 مرات (2013 و2014 و2016 و2017).