بالصور.. تكريم الطلاب المتفوقين بمختلف الشهادات التعليمية فى أسوان

شهد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، فعاليات حفل التميز السنوى لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسى ٢٠١٨ ٢٠١٩ بمختلف الشهادات العامة والفنية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، وتكريم المتفوقين من طلاب التربية الخاصة والمتميزين بالمسابقات والأنشطة التربوية المتنوعة.



يأتي ذلك بحضور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والنقابية، وبمشاركة عدد كبير من أسر الطلاب بجميع المراكز والمدن.



وقد اختتمت الفعاليات بقيام اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب الأوائل، بجانب تكريم شركاء الإنجاز من مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات والمرافق الخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى تكريم أعضاء نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء وعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، علاوة على تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة، فضلًا عن تكريم فريق العمل الذى ساهم فى حصول مدينة أسوان على جائزة التعلم من منظمة اليونسيكو العالمية هذا العام.